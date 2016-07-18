Дубль Клестана не помог «Ред Буллз» обыграть «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» смогла добиться ничейного результата в домашнем матче против «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра завершилась со счетом 2:2.
МЛС. Регулярный чемпионат
Филадельфия Юнион (Филадельфия) – Нью-Йорк Ред Буллз (Хэррисон) – 2:2
Голы: 0:1 – Клестан, 27; 0:2 – Клестан, 44; 1:2 – Сэпонг, 67 (с пен.); 2:2 – Понтиус, 68.
Удаление: Илсиньо, 72.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру