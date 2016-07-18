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Дубль Клестана не помог «Ред Буллз» обыграть «Филадельфию»

18 июля 2016, 07:04

В матче регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» смогла добиться ничейного результата в домашнем матче против «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра завершилась со счетом 2:2.

МЛС. Регулярный чемпионат

Филадельфия Юнион (Филадельфия) – Нью-Йорк Ред Буллз (Хэррисон) – 2:2

Голы: 0:1 – Клестан, 27; 0:2 – Клестан, 44; 1:2 – Сэпонг, 67 (с пен.); 2:2 – Понтиус, 68.

Удаление: Илсиньо, 72.

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Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Весь мир Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз Илсиньо Клестан Саша Понтиус Крис Сапонг Си Джей
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