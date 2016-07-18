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    Ташуев: «Поступок Мамаева и Кокорина? Мужчина определяется по тому, есть ли у него сила и воля сказать, что он был неправ»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился мнением о поступке игроков сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили на шампанское 250 тысяч евро.

    – Как вы восприняли отдых Мамаева с Кокориным в Монте-Карло?

    – Это их личная жизнь, но резонанс от выступления сборной России на чемпионате Европы получился громким. Это зацепило болельщиков, а тут еще видео из ночного клуба. Нужно было быть немного умнее и прозорливее, прежде чем идти отдыхать в публичное место. Хотите отдыхать? Делайте это спокойно, но не выпячивайте на показ. Выступи сборная успешнее, никто бы сейчас гуляния футболистов не обсуждал.

    – Кокорин уже принес извинения. Мамаев отказался это делать. Однако Владимир Хашиг попросил футболиста покаяться перед болельщиками.

    – В извинениях ничего страшного нет – это не зазорно и нормально. Мужчина и определяется по тому, есть ли у него сила и воля сказать, что он был неправ. Это важное качество для любого человека. А вот Кокорина я поддерживаю, его поступок правильный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 00:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 18 июля 2016, 08:16

      Да оставьте вы уже Мамашу в покое. Он не понимает за что ему извиняться, в его понятии он "ничего такого" не сделал. Он вырос в 90-е, когда бабло стало главным приоритетом, когда продавалось и покупалось всё, включая детей и родителей. Он другого не знает, не вложили в его башку ничего другого. Деньги, деньги, деньги... Ни Родины, ни флага. Развращённый и пустой мажор. Плюнуть и растереть.

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      Рейтинг: +256

      Ris > Kondrat Jr 18 июля 2016, 10:20

      Бред. Кто ему оставил наследие в виде 90-х в которых он вырос? Кто виноват? Ребёнок, который родился в 90-х или те, кто ему оставил в наследие такие времена?

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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr > Ris 23 июля 2016, 08:01

      А я никого и не виню в данном случае. Просто не надо от него требовать того, чего он даже понять неспособен.

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