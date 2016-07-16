ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Мордовию» и другие результаты

Саранская «Мордовия» во 2-м туре первенства ФНЛ уступила на выезде «Спартаку-2». Матч завершился со счетом 2:0, голами отличились Федчук и Рудквоский.

В других матчах «Волгарь» обыграл «Сокол», «Факел» был сильнее «Спартака» из Наличика, а «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск», «Химки» и «Тамбов» голов не забили.

Первенство ФНЛ. 2-й тур

Волгарь (Астрахань) – Сокол (Саратов) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Радченко, 14 (в свои ворота); 1:1 – Сутормин, 17; 2:1 – Скворцов, 57.

Нефтехимик (Нижнекамск) – СКА-Хабаровск – 0:0 (0:0)

Спартак-2 (Москва) – Мордовия (Саранск) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Федчук, 54; 2:0 – Рудковский, 75.

Факел (Воронеж) – Спартак (Нальчик) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бирюков, 3.

Химки (Московская область) – Тамбов – 0:0 (0:0)