Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Удинезе»

«Краснодар» в рамках подготовки к новому сезону провел товарищеский матч с итальянским «Удинезе». На голы Теро и Агеманга-Баду ответили Ахмедов и Смолов.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Удинезе (Италия) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Теро, 7; 0:2 – Агеманг-Баду, 40; 1:2 – Ахмедов, 43; 2:2 – Смолов, 55.

Краснодар: Крицюк, Страндберг, Калешин (Быстров, 61), Гранквист, Жоаозиньо (Лаборде, 74), Ахмедов (Эбуэ Куасси, 74), Петров, Газинский (Каборе, 79), Торбинский, Смолов, Ари (Вандерсон, 74).