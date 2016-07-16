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    Гендиректор «Анжи»: «Положительно отношусь к смене лимита на «10+15»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев высказался по поводу возможных изменений в лимите на легионеров. По его мнению, схему, не принесшую результата, нужно менять. Напомним, в прошлом сезоне в РФПЛ действовал лимит «6+5». Сегодня появилась информация, что этот вариант может быть заменен на «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке клуба на сезон без ограничений на поле).

    «Мои мысли по поводу возможного принятия новой системы лимита самые положительные. Я придерживаюсь такой мысли, что если какие-то схемы работали на протяжении длительного времени и не показали своей эффективности, то их, наверное, надо менять. Это логично.

    Если бы нынешние схемы работали, то давно бы дали положительный эффект российскому футболу. А если мы ничего не будем делать, то ничего и не изменится. И использовать методы, которые уже себя не оправдали – заблуждение», – сказал подчеркнул Кораблев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2016 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 16 июля 2016, 18:06

      питерские бомжи, любят они анжи...

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 16 июля 2016, 17:43

      Нужно систему в корне менят вместе с его руководством,которое так же не принес никакого положительного результата на протяжении всего времени

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