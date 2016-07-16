«Валенсия» готова отпустить Мустафи в «Милан»

«Валенсия» рассматривает вариант с продажей защитника Шкодрана Мустафи в «Милан». Отметим, что «россонери» давно проявляют интерес к 24-летнему футболисту.

Трансфер игрока сборной Германии может обойтись итальянскому клубу в 20 миллионов евро, которые «летучие мыши» хотят получить за его переход. Кроме того, «Милан» был намерен приобрести игрока обороны «Вильярреала» Матео Мусаччио, однако руководство «желтой субмарины» выставило ценник на аргентинца в размере 30 миллионов.

Мустафи перебрался в «Валенсию» из «Сампдории» в августе 2014-го года за восемь миллионов евро. В минувшем розыгрыше Примеры он провел 30 поединков, забив два гола и заработав 13 желтых карточек.