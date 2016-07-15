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  • Каюмов: «Черчесову хватит характера и знаний, чтобы руководить сборной России»

Каюмов: «Черчесову хватит характера и знаний, чтобы руководить сборной России»

15 июля 2016, 12:41
3

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов, ныне выступающий за «Младу Болеслав», выразил мнение, что экс-наставник красно-белых Станислав Черчесов должен возглавить сборную России.

«Работа в сборной, конечно, отличается от клубной. И когда цикл иной, проводится другая работа. Но характера и знаний Черчесова точно должно хватить, чтобы руководить национальной командой. Готовить команду ему не составит никаких проблем. С ним также рядом прекрасный тренерский штаб, работающий с каждым индивидуально. Уверен, он бы справился с новыми обязанностями», – сказал Каюмов.

Полностью интервью с Дмитрием Каюмовым можно прочитать здесь.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каюмов Дмитрий Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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hodyrev
1468580167
Бердыева,и только!
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yorgenbarenz
1468592593
Как старательно навязывают нам тренерами кого угодно,только не Бердыева....Вот так и Слуцкера нахваливали несколько лет.
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Александр ЗА
1468666986
Да
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