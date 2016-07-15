Каюмов: «Черчесову хватит характера и знаний, чтобы руководить сборной России»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов, ныне выступающий за «Младу Болеслав», выразил мнение, что экс-наставник красно-белых Станислав Черчесов должен возглавить сборную России.

«Работа в сборной, конечно, отличается от клубной. И когда цикл иной, проводится другая работа. Но характера и знаний Черчесова точно должно хватить, чтобы руководить национальной командой. Готовить команду ему не составит никаких проблем. С ним также рядом прекрасный тренерский штаб, работающий с каждым индивидуально. Уверен, он бы справился с новыми обязанностями», – сказал Каюмов.

Полностью интервью с Дмитрием Каюмовым можно прочитать здесь.