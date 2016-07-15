«Только с Карпиным «Спартак» бился за золото». Дмитрий Каюмов – о клубе, Бароше, Аленичеве

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов отправился в Чехию, чтобы заиграть в команде ЛЕ – «Младе-Болеслав». «Бомбардир» поговорил с ним о жизни в Европе, временах Карпина, крутом ветеране Бароше и очередной проблеме с воспитанниками «Спартака».

– В чем же были причины отъезда из «Млады-Болеслав», в котором вы тренировались?

– В принципе, приехал, посмотрел – очень понравилась команда. Непростые тренировки, интересные. Но начались переговоры по контракту. И в этот момент тренер сборной Чехии Павел Врба ушел со своего поста и уехал в «Анжи». Основным кандидатом на его место стал главный тренер «Млады» Карел Яролим. И как только начались с ними переговоры, меня попросили немного подождать. Предполагается, что тренер команды сменится, возникает вопрос – буду нужен ли я новому. Ведь на моем приобретении настаивал именно Яролим. Создалась такая загвоздка, переговоры застопорились, начали изменяться пункты в контракте. Диалог между клубом и агентом начался совершенно другой. Вот мне и пришлось уехать.

– Пока командой руководит Яролим?

– Да, он находится в расположении. Никакого назначения ведь еще не было. Мы договорились, что если он останется, а я не найду новую команду, то смогу вернуться к нему в «Младу» на прежних условиях. Но это маловероятно.

– Вариант с чешским клубом лично вам интересен или есть иные более предпочтительные предложения?

– Европа есть Европа. Да еще и команда будет выступать в Лиге Европы, очень привлекает. Вариант был отличный – окунуться в другую страну, в другой футбол. Мне понравилось там все. И тренировочный процесс, и тренер, и командная игра. Но есть у меня сейчас варианты и в России, а также в Чехии, Казахстане и Черногории. Пока я являюсь свободным агентом, веду переговоры. Время еще есть. И для меня главное при выборе нового места не финансовая составляющая, а развитее и перспектива. Поэтому работа ведется потихоньку, неторопливо. Хотя это все не так просто, чтобы все совпало.

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– Денис Давыдов побывал в «Младе» до вас, что рассказывал?

– У него остались только положительные впечатления. Его, конечно, опечалило, что он получил травму и толком не поиграл за клуб. Стоит ли ждать его возвращения? Вот этого точно сказать не могу.

– Как вам сам городок с населением чуть меньше пятидесяти тысяч – один район Москвы?

– Я большую часть времени провел в Праге – очень красивый город. Старинный, с огромным количеством замечательных место. Но и Млада-Болеслав прямо дышит стариной. Город делится на старую и новую часть, но все очень хорошо вписывается. Множество построек XVII-XVIII веков. Тихий, спокойный, но интересный город.

– На улице, в магазинах русского узнавали сразу?

– Понимали, конечно, что я иностранец. Но не догадывались, что из России. Хотя и чешский язык достаточно похож на наш, некоторые слова произносятся одинаково, путь и имеют другие значения. За все время, что я там был, не так трудно было выучить и несколько фраз на местном.

– Тренер Яролим – представитель старшего поколения. Может, он и на русском мог с вами изъясниться?

– Он – нет. А вот его помощник общался со мной. Перед играми, да и на тренировках, когда доводил какие-либо установки, делал замечания. Говорил на смешанном русско-английском.

– Вместе с вами тренировался победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Милан Барош. Как он вообще?

– Конечно, ему оказывается особе внимание. Это один из самых титулованных игроков Чехии из играющих сегодня, помимо Чеха и Росицки. Он и на тренировках производил впечатление и в коллективе у него авторитет большой. И даже тренеры с ним постоянно советуются. Он, разумеется, выделяется как игрок – его понимание, его движение, его работа с мячом – высший уровень. Планирует ли он заканчивать карьеру? Думаю, для этого и перешел в клуб типа «Млады». Но в этом сезоне он точно поиграет, тренируется со всеми на равных, без поблажек. Выполняет беговую работу, пашет в тренажерах. И это в свои 34 года. А у Карла Яролима это не так просто делать.

– Кого из российских тренеров напоминает чешский специалист?

– Станислава Черчесова. У меня не получилось пройти с ним летние сборы в «Амкаре», но на зимних… Это были, наверное, самые тяжелые сборы в моей карьере. Их можно сравнить с занятиями Яролима. Проделывается очень большая физическая беговая работа, так еще акцент делается на тренировки в тренажерном зале, после которых еле ходишь. А ведь потом еще и тренироваться надо. Упражнения, конечно, тяжелые, тренировки непростые. На выносливость, на силу.

– В «Спартаке» больше внимания уделяют тактике?

– Нет, в «Спартаке» работают со времен Карпина испанские специалисты. С ними проводится много тренировок в тренажерном зале. Но в Москве идет постепенная нагрузка, со временем увеличивается. Поначалу спокойно, но потом растут нагрузки. А тут сразу, с первых тренировок мы начали скоростно-силовую работу. Было нелегко.

– Черчесова считают одним из главных кандидатов для сборной России. Там он будет нагружать еще круче, чтобы на рестораны сил не оставалось?

– Работа в сборной, конечно, отличается от клубной. И когда цикл иной, проводится другая работа. Но характера и знаний Черчесова точно должно хватить, чтобы руководить национальной командой. Готовить команду ему не составит никаких проблем. С ним также рядом прекрасный тренерский штаб, работающий с каждым индивидуально. Уверен, он бы справился с новыми обязанностями.

– Вам 24 года, но уже успели поработать со многими известными тренерами. С кем было интереснее всего работать?

– Больше всего, так получилось, я работал с Валерием Карпиным. При нем я попал в «Спартак». Карпин – тот человек, при котором красно-белые всегда боролись за чемпионство. И серебряные медали были завоеваны при нем дважды. «Спартак» выдавал также успешные матчи в Лиге чемпионов. А после Валерия Георгиевича я не назову сезона, когда «Спартак» реально претендовал на победу в чемпионате. Это было возможно только при Карпине. Мы боролись, показывали достаточно интересную игру, набирали очки, попадали в зону Лиги чемпионов и Лиги Европы.

– Известно, что Карпин очень хорошо относился к молодежи.

– Многие, не только я, дебютировали за основную команду, попали в состав. Обухов, Брызгалов, Кутепов, Давыдов, Кротов, всех даже не вспомнить. Он подтаскивал молодежь, относился к ребятам очень хорошо, постоянно общался с тренером дубля. И при первой же возможности звал в основу. Потому при Карпине был самый молодой состав. И у всех парней сложились хорошие отношения с Валерием Георгиевичем.

– Но с «Торпедо» из Армавира у него не получилось, команда вообще вылетела из ФНЛ. Почему?

– Я не находился в команде, потому точно сказать по этому поводу ничего не могу. Но с ребятами общался. Был такой момент. Тренер в команду пришел за неделю до турнира. Да и сам коллектив собрался лишь за несколько дней до старта. И даже на первый тур ФНЛ еще половина состава не знала, смогут ли они выйти на игру – административные вопросы были не решены. Даже Карпин за несколько минут до начала матча, на разминке, из Москвы дожидался разрешения на участие того или иного футболиста в матче.

– Но он знал, на что идет.

– Думаю, это одна из причин, почему не удалось выступить с командой удачно. Однако во втором круге я играл против Армавира за «Спартак-2», они показали очень хороший футбол, хотя и проиграли – 0:1.

- Вас со «Спартаком» сейчас не связывает ничего?

– Да, 30 июня закончился мой многолетний контракт.

– Кто был инициатором того, что контракт продлевать не стоит?

– Считаю это обоюдным решением. Речь шла о том, что в «Спартаке-2» уже нет смысла оставаться. У нас есть много молодых ребят. А в основной команде Дмитрий Аленичев видит других игроков, рассчитывает на них. И нам по ходу сезона уже давал понять, что тем, у кого заканчивается контракт, в команде места не найдется. Нас под основу не рассматривали и не держали в команде. Со мной команду покинули Обухов, Фадеев, Ходырев и Брызгалов.

– Тот же Кутепов остается.

– Ну, Кутепов уже игрок основного состава. И, как я видел, на сборах он наигрывается в качестве основного защитника в паре с Боккетти. Очень рад за него. Надеюсь, что ему получится разбить устоявшийся миф о спартаковской обороне.

– Не осталось ли каких-то недосказанностей с Аленичевым?

– Мы практически не общались. Под его руководством я провел лишь несколько тренировок и два товарищеских матча. Это было, когда из «Спартака» уехали сборники, и нас пригласили на занятия главной команды. Но он тренер, его решение. Игры «Спартака-2» он видел и тех, кого считал достойными, привлекал.

– Каково выступать за команду, которая вроде бы и борется за чемпионство в ФНЛ, но не имеет права выхода в Премьер-лигу?

– Любой спортсмен, выходя на поле старается победить в каждом матче. Так было и с нами. Было не столь важно, что будет потом. Главное победить сейчас, завоевать «золотые» медали. Хотелось показать, насколько у нас крепка команда.

– Вы играли в матче «Спартака» и «Црвены Звезды», посвященному открытию «спартаковского» стадиона. Ждали этого момента с детства?

– Меня переполняли эмоции. Открытие своего, родного стадиона! Для болельщиков «Спартака» – это главное событие в XXI веке, наверное. Столько людей пришло на обычный товарищеский матч! Атмосфера была потрясающая. Описать это невозможно. Очень благодарен клубу за то, что дал мне такую возможность. Память на долгие годы. Тогда много ребят из «Спартака-2» сыграло за основу.

– Тогда, наверное, казалось, что карьера пошла в гору?

– После того как только начал играть за основу, уже тогда показалось, что мечта сбылась. И все должно было сложиться как по маслу. Конечно, хотелось провести всю свою карьеру в «Спартаке». Но случились травмы, которые откинули меня назад. А потом и отношение изменилось, в чем я виноват и сам. Не получалось, не мог себя проявить. Но может быть это и к лучшему? Может, у меня все впереди. Сегодня я готов играть на высоком уровне, готов побеждать.

Фото: spartak.com | isport.blesk.cz

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