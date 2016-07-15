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    Каюмов: «Черчесову хватит характера и знаний, чтобы руководить сборной России»

    Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Каюмов, ныне выступающий за «Младу Болеслав», выразил мнение, что экс-наставник красно-белых Станислав Черчесов должен возглавить сборную России.

    «Работа в сборной, конечно, отличается от клубной. И когда цикл иной, проводится другая работа. Но характера и знаний Черчесова точно должно хватить, чтобы руководить национальной командой. Готовить команду ему не составит никаких проблем. С ним также рядом прекрасный тренерский штаб, работающий с каждым индивидуально. Уверен, он бы справился с новыми обязанностями», – сказал Каюмов.

    Полностью интервью с Дмитрием Каюмовым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2016 12:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 июля 2016, 14:03

      Да

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июля 2016, 17:23

      Как старательно навязывают нам тренерами кого угодно,только не Бердыева....Вот так и Слуцкера нахваливали несколько лет.

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 13:56

      Бердыева,и только!

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