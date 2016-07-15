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Траоре: «Думбия всегда призывал меня переходить в ЦСКА»

15 июля 2016, 01:51
4

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, на правах аренды ставший игроком ЦСКА, заявил, что на его переход в московский клуб повлиял бывший нападающий армейцев Сейду Думбия.

– То обстоятельство, что ЦСКА предстоит взять старт в основном турнире главного еврокубка, сказалось на вашем решении?

– Безусловно, это очень привлекательный момент. У «Монако» же, занявшего третье место в чемпионате Франции, никакой гарантии участия в Лиги чемпионов, между прочим, нет. Ему нужно миновать два отборочных тура, где точно не будет легко. Впрочем, лично я желаю этому клубу успеха.

– Насколько известно, ваши проблемы в «Монако» связаны и с тем, что в команде скопилось слишком много нападающих?

– Это главная причина моего ухода в аренду. В «Монако» вернулся Фалькао, за которого уплачены большие деньги. Ясно, что он, если позволит здоровье, будет играть постоянно, так что мне грозило остаться вообще без игровой практики.

– С соотечественником Сейду Думбья советовались?

– Он всегда призывал: «Будет возможность, переходи в ЦСКА. Это команда, которую хорошо знают в мире, она постоянно играет в Лиге чемпионов». Поэтому я не колебался.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Траоре Ласина Думбия Сейду
Комментарии (4)
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Nerlinger
1468556204
Раньше надо было переходить в ЦСКА. Вместе м Думбиёй не плохо бы получилось
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vladimir-7
1468559736
Ну. а теперь по-больше нужно забивать. Успехов тебе, Траоре!
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Витус Беринг
1468564412
Правильно сделал !!!
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