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    «Спартак» взял паузу в переговорах с Боккетти о новом контракте

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, заявил, что руководство красно-белых взяло паузу в переговорах о новом контракте с его клиентом.

    «Я беседовал с президентом «Спартака», однако клуб пока решил подождать, поэтому на данный момент мы не ведем переговоров по контракту Боккетти. Сальваторе рад, что в команду пришел итальянский тренер Массимо Каррера и спустя много лет, проведенных в России, готов продолжать улучшать свою игру, принося пользу команде. Теперь я жду звонка из клуба и всегда готов поговорить с президентом по этому вопросу», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    14.07.2016 19:00
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 июля 2016, 02:29

      Надо заключать, "Спартак" просто обязан это сделать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 14 июля 2016, 21:30

      менопаузу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 14 июля 2016, 20:05

      Он свое отыграл, пора продавать уже... уйдет, а то свободным

      -2
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