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Агент: «Чорлука не хочет играть в «Спартаке»

14 июля 2016, 12:17
15

Футбольный агент Бошко Жупанович, который представляет интересы капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, сообщил, что его клиент вряд ли пополнит состав столичного «Спартака».

«Переход Ведрана в «Баварию» в ближайшее время не состоится, хотя это очень хороший вариант для продолжения карьеры. Немцы не хотят платить требуемую сумму за Чорлуку, поскольку в их составе итак много защитников.

«Спартак»? Чорлука не хочет переходить в другую московскую команду. Он полон решимости покинуть Россию и стать футболистом одного из клубов топ-чемпионатов. В течение нескольких дней мы изучим возможные развития событий.

«Фиорентина»? Нет, они с нами не связывались, – приводит слова Жупановича хорватское издание Večernji.

Напомним, что «Локомотив» рассчитывает выручить за Чорлуку не менее 7 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Локомотив Спартак Бавария Фиорентина Чорлука Ведран
Комментарии (15)
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dimon2602
1468489552
Не хочет в Спартак... А он там и не нужен. Пусть свои играют. Достаточно легионеров
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gambler35
1468489745
Не хочет-ну и скатертью дорога...
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zra78
1468490355
Мужик!Человечище!
Ответить
Тraumtanzеr
1468491144
Он нам и не нужен в принципе.
Ответить
Semargl18
1468492003
Не хочу но за деньги буду.. Видали мы таких.
Ответить
VVM1964
1468496376
НЕ ХОЧЕТ - НЕ НАДО , ОТПРАВЛЯЙСЯ ЛАВКУ ПОЛИРОВАТЬ , ДРУГОГО НАЙДЕМ " СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ "
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Диктор
1468498345
Насильно мил не будешь.
Ответить
Garrincha58
1468500700
в Фенербахче или Галатасарай
Ответить
Lukasch2000
1468500907
Правильно. Зачем ему портить карьеру в этом недоклубе!
Ответить
арейская
1468503986
Не хочет в "Спартак"? И правильно! Или "Локо", или вне России, мы, болельщики больше уважать станем, хотя вопрос открытый, может кто-то со мной и не согласен
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