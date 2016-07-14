Агент: «Чорлука не хочет играть в «Спартаке»

Футбольный агент Бошко Жупанович, который представляет интересы капитана «Локомотива» Ведрана Чорлуки, сообщил, что его клиент вряд ли пополнит состав столичного «Спартака».

«Переход Ведрана в «Баварию» в ближайшее время не состоится, хотя это очень хороший вариант для продолжения карьеры. Немцы не хотят платить требуемую сумму за Чорлуку, поскольку в их составе итак много защитников.

«Спартак»? Чорлука не хочет переходить в другую московскую команду. Он полон решимости покинуть Россию и стать футболистом одного из клубов топ-чемпионатов. В течение нескольких дней мы изучим возможные развития событий.

«Фиорентина»? Нет, они с нами не связывались, – приводит слова Жупановича хорватское издание Večernji.

Напомним, что «Локомотив» рассчитывает выручить за Чорлуку не менее 7 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 11 миллионов евро.