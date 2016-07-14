Семенов может заменить Чорлуку в «Локомотиве»

Защитник «Терека» Андрей Семенов может продолжить карьеру в «Локомотиве». Железнодорожники рассматривают игрока в качестве возможной замены Ведрану Чорлуке, который может покинуть красно-зеленых этим летом. Текущее соглашение Семенова с грозненцами рассчитано до середины 2019-го года. В минувшем сезоне на счету 27-летнего футболиста 29 матчей в РФПЛ.

«Официального предложения по Семенову не поступало, но как только оно будет, мы его обязательно рассмотрим. Со всеми игроками команды у нас есть договоренность, что в случае поступления хорошего предложения и для них самих, и для клуба можем отпустить любого», – сказал генеральный директор «Терека» Ахмед Айдомиров.