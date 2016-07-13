«Кайрат» планирует продлить контракты с Тимощуком и Аршавиным

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что алматинский клуб планирует продлить контракты с полузащитниками Анатолием Тимощуком и Андреем Аршавиным.

«Мы очень довольны. И хочу сказать, они оба реально профессионалы, оба относятся к делу очень профессионально. Мы даже рассматриваем в конце сезона возможные варианты продления контрактов. У Аршавина контракт был заключен по системе 1+1, у Тимощука контракт на 1,5 года, он заканчивается, будем разговаривать.

В Казахстане футбольным клубам разрешено приглашать восемь иностранцев, и поэтому мы приглашали опытных футболистов. Да, можно приглашать иностранных футболистов, но именно русскоговорящих. Своим примером и Тимощук, и Аршавин показали, как на самом деле надо профессионально относиться к футболу. Плюс это, конечно, маркетинговый ход», – сказал Боранбаев.