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  • «Кайрат» планирует продлить контракты с Тимощуком и Аршавиным

«Кайрат» планирует продлить контракты с Тимощуком и Аршавиным

13 июля 2016, 14:30
4

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что алматинский клуб планирует продлить контракты с полузащитниками Анатолием Тимощуком и Андреем Аршавиным.

«Мы очень довольны. И хочу сказать, они оба реально профессионалы, оба относятся к делу очень профессионально. Мы даже рассматриваем в конце сезона возможные варианты продления контрактов. У Аршавина контракт был заключен по системе 1+1, у Тимощука контракт на 1,5 года, он заканчивается, будем разговаривать.

В Казахстане футбольным клубам разрешено приглашать восемь иностранцев, и поэтому мы приглашали опытных футболистов. Да, можно приглашать иностранных футболистов, но именно русскоговорящих. Своим примером и Тимощук, и Аршавин показали, как на самом деле надо профессионально относиться к футболу. Плюс это, конечно, маркетинговый ход», – сказал Боранбаев.

Источник: Sports.kz
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей Тимощук Анатолий
Комментарии (4)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468413108
И выйдет Шавушка во чистО зеленО пОлюшко. И сразится в группочке с "Арсеналушкой" Арсенушки. И заколотит ему на прощаньице, аж, пять безответных гОлушек. Один в столице бывшей казахской и четыре в граде то Лондоне. А... чтоб помнили! Пригорюнится Арсенушка, ковырнется в анналах памяти, проклянет те дни, когда изводил богатыря русского мором аглицким, что в чипсушки на тренировушках-то подмешивал, да делать-то уж нечаго. И подаст тот коуч с мадьярской фамильюшкой прошеньице об отставушке. И да обернется та отставушка концом его канонирской карьерушки. Но возопит вдруг с трибунов "эмиратского" ристалища толпа фанатска. И да как гаркнут оне: "Шавушку на царство!" И да повернется к им богатырь наш свет Сергеевич. И да бросит под ноги все свои обидушки, примкнет середний палец к устам, да и молвит, злорадствуя: "А вот и хххрен воть вам!" (баг!.. едрит его в коромысло! зачеркнуто...) ...да и молвит, заикаясь, радостно: "А вот и хххорошо, а вот и ссславно!" И встанет Шавушка к рулю командному на мостик тренерский. И да в первом же бою причалит он корабль сей в бухте финишной, что за морем Ла-Маншевским лигочемпионским финалом нарекли. И да возьмет, и да ухватит он своими ручищами богатырскими тот трофей, доселе непокорный. И вовек никогда и никому яво не отдаст! (а особливо Муринье с Хвардьёлой). За сим и сказке конец, а кто слушал молодец!
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WETERAN
1468413612
В сборную Андрюху!
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koli4ka
1468420690
собиратель трофейных маек и пожиратель жирных чипсов-сладкая парочка, андрей и таляночка
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ФК Зенит всея Руси
1468425692
Где Андрей Сергеевич -- там успех, там победа! - Удачи, хорошей игры и без травм!
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