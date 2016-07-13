Хави Гарсия мечтает сыграть против «Реала»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассчитывает вернуться в качестве игрока на стадион «Реала», в котором он вырос как футболист.

«Я всегда испытывал большую благодарность к этому клубу, потому что я пришел туда в 14 лет, и этот клуб воспитал меня как футболиста, как человека. И поэтому я всегда слежу за этим клубом и желаю ему удачи. Кроме тех матчей, когда я сам играю против «Реала».

Я дебютировал в 17 лет рядом с такими звездами, как Рональдо, Роберто Карлос, Фигу. Невероятные моменты, фантастика! Я мог находиться рядом с людьми, которых раньше видел только на экране телевизора или играть ими в плейстейшн.

Помню, как забил «Реалу» в составе «Бенфики». Это был товарищеский матч против «Реала», очень и очень хороший. По-моему, за трофей имени Эйсебио. Я тогда забил и испытал эмоции. Сейчас, надеюсь, как можно скорее снова вернуться в качестве игрока на стадион «Реала», – признался испанец.