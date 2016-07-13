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    Степашин: «Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин дал оценку выступлению сборной России на прошедшем во Франции Евро-2016.

    – Есть ли футболисты, к которым у вас нет претензий?

    – Пожалуй, Акинфеев. Березуцкий, Игнашевич – ребята возрастные, но они играли. Мог показать свой лучший футбол Федя Смолов. У меня к нему особое отношение, очень хорошо его знаю по «Динамо». Но, к сожалению, он оказался не на той позиции. И здесь уже вопрос к Леониду Слуцкому, хотя тренер и объяснил, почему так поступил.

    – Вы наверняка читали интервью Слуцкого после Евро. Какое впечатление оно оставило?

    – Я и раньше относился к нему с уважением, а после этого интервью готов сказать огромное спасибо. Все честно, эмоционально. Вот бы и остальные – извинились, а не так, как Кокорин и Мамаев. И не так, как некоторые руководители отечественного футбола, рассказывающие нам сказки братьев Гримм. Слуцкий поступил, как гражданин. Хочу пожелать ему удачи в ЦСКА, в Лиге чемпионов. И надеюсь, он еще пригодится национальной команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 07:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 13 июля 2016, 18:48

      А у меня двойственное впечатление оставило интервью Слуцкого. Ну не топ-тренер он, такие резоны у топ-тренера невозможны.

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 13 июля 2016, 13:01

      Извиняться?))) Да ладно, даже 19-летний соплядон Головин, когда его корреспондент спросил не стыдно ему, сказал: "Стыдно? За что?". Вот такая подрастает "смена" засранцев, которым за державу никогда обидно не будет.

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 13 июля 2016, 11:59

      Степа ты солдат в чеченскую загубил на кол тибя после этого ищещ теплыи места

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 13 июля 2016, 11:48

      Ты сам упустил своё любимое Динамо в пердив и не извинился

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 13 июля 2016, 10:30

      Степашкину тоже надо бы извиниться. Есть за что.

      1
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 13 июля 2016, 07:40

      Мудко на кол или свинца залить в задницу

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Bekkz 13 июля 2016, 10:23

      Поддерживаю.

      -1
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