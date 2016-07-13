Талалаев: «Игровые навыки Широкова вполне подойдут нескольким клубам РФПЛ»

Экс-главный тренер нижегородской «Волги» Андрей Талалаев высказал свою точку зрения по поводу возможного будущего экс-хавбека ЦСКА и капитана сборной России Романа Широкова. Специалист уверен, что 35-летний игрок сможет трудоустроиться в одном клубов РФПЛ, если не будет выдвигать завышенных требований по зарплате. Напомним, контракт футболиста с армейцами истек по завершении минувшего сезона, стороны так и не пришли к компромиссу в вопросе дальнейшего сотрудничества.

«Это футболист, который умеет сотворить гол и голевую передачу из ничего. Я не сомневаюсь, что он трудоустроится. Другой вопрос – уровень его готовности.

К сожалению, на Евро мы не увидели того Широкова, к которому привыкли. Он квалифицированный игрок. Здоровье позволяет. Я не заглядываю к игрокам в карман, но если он не будет выдвигать каких-то сверхтребований, то клубы, если и не первой четверти, то второй, смогут использовать его умения.

Я знаю, что Роман на поле может то, что не могут другие. Если он захочет этого всеми силами, то он сможет это доказать. Никаких сомнений на этот счет у меня нет. Нужно дать ему возможность спокойно заниматься своим делом. Тогда он нам покажет те искорки нормального футбола, за который мы его любим. Таких игроков надо ценить», – сказал Талалаев.