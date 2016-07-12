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    «Рубин» хочет устроить взбунтовавшихся футболистов в «Нефтехимик»

    «Рубин» ответил 11 игрокам, которые написали жалобу руководству клуба из-за неучастия в подготовительных сборах казанцев.

    «Данное письмо поступило в адрес руководства клуба, и оно было нами воспринято, как определенный способ давления на «Рубин». На наш взгляд, ни о какой дискриминации, о которой говорится в письме, не может идти и речи: футболисты занимаются в надлежащих профессионалам условиях, с тренером категории «Про», на качественном поле, на котором «Рубин» выступал в том числе в Лиге Европы, в тренажерном зале, и получая необходимое медицинское обследование.

    На наш взгляд, в данном случае стоит говорить, прежде всего, о проигранной рядом футболистов спортивной конкуренции, из-за которой они и тренируются пока не в Австрии, а в Казани. Причем мы сознательно не шли на оглашение данной информации, беспокоясь о репутации данных игроков, которую они сами сейчас себе и портят.

    Получается, что следующим шагом будет их письмо о попадании в основной состав на матчи чемпионата России? Как бы ни банально звучало, такова жизнь спортсмена, если ты проигрываешь конкуренцию – ты лишаешься места в основном составе.

    При этом 6 человек из подписавших данное письмо вовсе не тренируются по медицинским показаниям, в их числе Камиль Муллин, Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Альберт Шарипов и Динияр Билялетдинов.

    Динияр до сих пор восстанавливается после травмы, полученной в игре с ЦСКА. У нас идет постоянный диалог с игроками и их агентами, и мы считаем, что клуб скрупулезно выполняет все контрактные обязательства.

    В настоящий момент мы проводим работу по комплектованию команды на новый сезон, и у нас есть варианты трудоустройства футболистов, в частности в клубе ФНЛ нижнекамском «Нефтехимике».

    Через подобное уже прошли и нынешние звезды «Рубина» Соломон Кверквелия, Руслан Камболов, Игорь Портнягин, что помогло им стать только сильнее. Только через тяжелый труд на тренировках и играх ты можешь доказать свое право на место в основном составе, а не с помощью писем и прочих кабинетных методов», — говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Рубин»

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    12.07.2016 16:57
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 12:08

      "...стоит говорить, прежде всего, о проигранной рядом футболистов спортивной конкуренции...".

      Только вопрос в том, 11 потерпевших сами не понимают, где и когда успели ее проиграть!!!



      «Ктоооо такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!» ©

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 12 июля 2016, 21:22

      Я тоже много хочу,так что рубиновые ,счастья вам здоровья ,держитесь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 июля 2016, 17:13

      лимитчики бушуют ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2016, 17:06

      Молодец Бекиевич ,что свалил из этого ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > андрей андреев 12 июля 2016, 21:15

      Заметьте,при Бердыеве такого не было!

      1
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ЖОРРО 12 июля 2016, 22:19

      ....та потому, что это стало при биле!!!!....тот еще физрук!!!!....главную задачу выполнил - сынулю на долгосрочный контракт перетащил

      0
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > 12 июля 2016, 22:22

      ....со всем этим ..овном нереподписывал контракты биля!!!!....вот пусть он им неустойку и платит!!!!!....московские откатные схемы в казань притащил...его вообще сажать надо...на кол!!!

      -1
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