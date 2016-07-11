Панченко: «Ювентус» тоже в Серии Б играл»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над «Тюменью» (3:0) в 1-м туре ФНЛ. В этом матче форвард отметился дублем.

– Счет вроде крупный, но было не так уж просто. «Тюмень» хорошо нам противостояла. Хотя и мы могли забить даже больше. Нужно работать над реализацией. Будем работать.

– Не секрет, что у вас были другие варианты, но вы выбрали ФНЛ...

– Ни капли об этом не жалею, потому что у «Динамо» есть конкретная цель. Это клуб с большой буквы. Да, это первая лига. Но «Ювенутс» тоже в Серии Б играл. Всякое бывает. Главное, чтобы это было только на один сезон. Хочу проявить себя здесь, показать все свои сильные стороны.

– Как вам болельщики?

– Сумасшедшая атмосфера! У «Динамо» шикарные болельщики. Почувствовал это. Огромное им спасибо за поддержку.