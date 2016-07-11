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    Слуцкий: «ЦСКА и «Монако» не против перехода Траоре»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не против перехода в московский клуб на правах аренды нападающего «Монако» Ласина Траоре. Напомним, в товарищеском матче против «Уфы» ивуарийский форвард уже успел отметиться голом за красно-синих.

    «Вы следите за объявлениями на сайте. Я не знаю, улажены ли нюансы, но ЦСКА и «Монако» не против перехода. Он другого формата, чем Ахмед Муса, но очень похож на Аарона Оланаре. Мы не должны что-то перестраивать под Траоре», – сказал Слуцкий.

    Источник: ТАСС

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    11.07.2016 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 11 июля 2016, 21:29

      Не плохое приобретение ,хорошее начало(гол Уфе в товарнике).

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 11 июля 2016, 19:25

      пригодтся

      2
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