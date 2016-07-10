Газзаев: «В финале Евро-2016 мои предпочтения будут на стороне португальцев»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Считаю, что в этом матче нет фаворита, так как раз команда оказалась в финале, то это не случайно, и она заслужила это своей игрой. В сборной Португалии, помимо Роналду, есть опытные игроки, завоевывавшие европейские трофеи, но и среди французов много по-игровому опытных футболистов – Погба, Гризманн, Марсьяль, Коман, которые выступают в ведущих европейских клубах и регулярно борются за победу в своих чемпионатах и в Лиге чемпионов.

У Португалии есть фактор Роналду, который из матча в матч демонстрирует высочайшее мастерство и по праву является одним из лидеров мирового футбола. В этом плане французы более сбалансированы, так как не зависят от одного игрока. Однако мои предпочтения будут на стороне португальцев, потому что я искренне хочу, чтобы Роналду наконец-то завоевал трофей со своей национальной командой, также как я хотел, чтобы в финале Кубка Америки победила Аргентина вместе с Месси. Ведь соперничество этих двух футболистов на сегодняшний день определяет уровень мирового футбола», – сказал Газзаев.

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