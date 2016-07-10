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  • Агент: «Арендовав Траоре, ЦСКА, как всегда, «забьет пенальти»

Агент: «Арендовав Траоре, ЦСКА, как всегда, «забьет пенальти»

10 июля 2016, 11:35
4

Дмитрий Селюк, агент форварда «Монако» Ласина Траоре, считает, что его клиент реально может усилить ЦСКА. Напомним, что футболист близок к подписанию арендного соглашения с московским клубом.

«Поверьте, желающих подписать Траоре достаточно. Это не какое-то одолжение Гинера Рыболовлеву. Мне до сих пор приходят сообщения от заинтересованных клубов. Особенно после того, как «Монако» сначала дал новость об аренде на сайте, а потом убрал ее. Вот только вчера один испанский клуб выразил надежду, что что-то у ЦСКА с «Монако» не срослось.

Считаю, арендовав Траоре, ЦСКА, как всегда, «забьет пенальти». Ласина супермотивирован, хочет всем доказать, что он сильный футболист. Он хочет играть в Англии, а для этого сейчас нужно рвать и метать. У Слуцкого Думбия сколько забивал? А потом нигде больше не мог забить. Уверен, если тренер все сделает правильно, а я в этом не сомневаюсь, Траоре может реально помочь ЦСКА.

До понедельника новостей не будет. Сейчас все на финале чемпионата Европы: веселятся, может, не заказывают шампанское на 250 тысяч евро, но все-таки отдыхают. Это касается представителей всех клубов. Пару дней по трансферам ничего особенно не делается. Все там общаются, может, и трансферы обсуждают, но работа не идет. Надеюсь, в итоге все будет хорошо, и ЦСКА с «Монако» закроют это вопрос. Желание у клубов есть. Есть нюансы: где-то нужно расставить точки над i, где-то поставить последнюю подпись. Ну и всякое в жизни бывает: сломает завтра ногу Фалькао, и Траоре уже никуда не уходит», – сказал он.

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Источник: Р-Спорт
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (4)
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KELT88
1468141062
Что то мутят воду...
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vladik12
1468143755
Рекламирует так, словно толкает дорогой и некачественный товар.
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hunta
1468170320
Неплохой нап...
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Kano
1468347375
Очень перспективный был. Но что-то не пошло.
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