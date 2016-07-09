Драгович: «Скоро перейду в «Байер»

Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович прокомментировал свой возможный переход в «Байер».

«Байер» – это топ-клуб, и я хочу проявить себя на высоком уровне. В Леверкузене работают над моим трансфером. Если все пойдет гладко, то стороны придут к согласию. Президент «Динамо» сказал, что не будет препятствовать этой сделке. Я уверен, что скоро все состоится», – заявил Драгович.

Отметим, в прошлом сезоне Драгович провел 25 матчей в составе «Динамо». На Евро-2016 он отыграл в двух поединках. В матче с Исландией (1:2) игрок австриец не забил пенальти, а в поединке с Венгрией (0:2) был удален с поля.