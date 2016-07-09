Бушманов: «Давыдов умеет играть, но ему нужно много и упорно трудиться»

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов отметил прогресс нападающего Дениса Давыдова, выразив надежду, что 21-летний игрок не станет останавливаться на достигнутом уровне. Напомним, что вторую половину прошедшего сезона форвард провел на правах аренды в чешской «Младе Болеслав», а стартующий, по всей видимости, начнет в составе именно второй команды красно-белых.

«Поначалу было видно, что он много пропустил, не играл, был травмирован. Но та работа, которую Денис сейчас проделывает, уже приносит свои плоды. По крайней мере, в тех контрольных матчах, в которых он участвовал, Давыдов выглядел все лучше, забивал. Надеюсь, что на этом уровне он не остановится и продолжит свое развитие.

Понятно, что играть Давыдов умеет, но для того, чтобы свой талант направить в нужное русло, чтобы добиться успехов, надо много и упорно трудиться. Денис, думаю, понимает, что ему придется выступать вместе с командой в турнире достаточно серьезно уровня», – сказал Бушманов.