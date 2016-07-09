«Зенит» готов расстаться с Ломбертсом за 8 миллионов

Стали известны подробности возможного ухода защитника «Зенита» Николаса Ломбертса из петербургской команды. Отмечается, что руководство сине-бело-голубых отпустит футболиста в том случае, если за него будет предложено как минимум 8 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бельгийца заинтересованы ПСВ, «Шальке-04», «Брюгге» и «Андерлехт».

В прошедшем сезоне чемпионата России Ломбертс провел 18 матчей. Рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов.

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