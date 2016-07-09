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«Зенит» готов расстаться с Ломбертсом за 8 миллионов

9 июля 2016, 11:55
8

Стали известны подробности возможного ухода защитника «Зенита» Николаса Ломбертса из петербургской команды. Отмечается, что руководство сине-бело-голубых отпустит футболиста в том случае, если за него будет предложено как минимум 8 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бельгийца заинтересованы ПСВ, «Шальке-04», «Брюгге» и «Андерлехт».

В прошедшем сезоне чемпионата России Ломбертс провел 18 матчей. Рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов.

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Источник: Voetbal International
Россия. Премьер-лига Зенит ПСВ Шальке-04 Брюгге Андерлехт Ломбертс Николас
Комментарии (8)
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ДАША Д
1468054721
Дороже рынка не продадут.
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Garrincha58
1468056851
почему так много?
Ответить
алекс88
1468062083
Зенит только и делает что продает....а как же купить то...или с кем они...с дзюбой чемпионат то собрались выигрывать
Ответить
андрей андреев
1468062852
Продавайте Все!
Ответить
deinego77@yandex.ru
1468071260
Вот и Ломбертс пытается уйти. Но что-то не видно даже на горизонте замен этим замечательным ребятам.
Ответить
Sanches 1204
1468074138
Продайте всех вообще и переименуйте стадион в "Газмяс арена" если достроите
Ответить
rnm
1468326869
У Зенита распродажа легионеров что ли ?
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