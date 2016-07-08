Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Монако» поторопился с объявлением о переходе Траоре. Это должен сделать ЦСКА»

Селюк: «Монако» поторопился с объявлением о переходе Траоре. Это должен сделать ЦСКА»

8 июля 2016, 20:29
3

Агент нападающего «Монако» Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал то обстоятельство, что новость о переходе его клиента в ЦСКА сначала появилась на официальном сайте монегасков, а затем была оттуда удалена.

– Неужели сделка сорвалась?

– Наверное, многим недоброжелателям этого очень бы хотелось. Но я не могу сказать, что что-то сорвалось. Просто в любом переходе существуют определенные процедуры, нюансы и так далее.

– Принципиальная договоренность между ЦСКА и «Монако» достигнута?

– Да. Просто «Монако» чуть-чуть поторопился с этой новостью. Ньюсмейкером в данном случае должен быть ЦСКА. Сам Траоре хочет вернуться в Россию. ЦСКА очень хороший вариант продолжения карьеры для него.

– Почему?

– Я очень хорошо отношусь к Слуцкому и Гинеру, уважаю их. Считаю, Слуцкий ведет себя благородно, порядочно после Euro. Работа в клубе и сборной – две совершенно разные вещи. Меня удивляет другое. Почему ни один футбольный чиновник не подал в отставку? Все говорят про Кокорина и Мамаева. Они виноваты, не спорю. Но в большей степени виновата система и чиновники, которые ее охраняют. Однако они почему-то свои посты сохранили, – сказал Селюк.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
трениришко
1468000179
как можно очень хорошо относиться к говну?
Ответить
никита голоян
1468014471
кому на хрен нужна эта каланча??))
Ответить
Главные новости
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
1
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
3
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
3
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
4
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Все новости
Все новости
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
Вчера, 13:38
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
Вчера, 10:06
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
5 августа
2
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Ротенберг сказал, есть ли у «Локомотива» предложения по Батракову
5 августа
5
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
4 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+