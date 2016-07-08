Селюк: «Монако» поторопился с объявлением о переходе Траоре. Это должен сделать ЦСКА»

Агент нападающего «Монако» Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал то обстоятельство, что новость о переходе его клиента в ЦСКА сначала появилась на официальном сайте монегасков, а затем была оттуда удалена.

– Неужели сделка сорвалась?

– Наверное, многим недоброжелателям этого очень бы хотелось. Но я не могу сказать, что что-то сорвалось. Просто в любом переходе существуют определенные процедуры, нюансы и так далее.

– Принципиальная договоренность между ЦСКА и «Монако» достигнута?

– Да. Просто «Монако» чуть-чуть поторопился с этой новостью. Ньюсмейкером в данном случае должен быть ЦСКА. Сам Траоре хочет вернуться в Россию. ЦСКА очень хороший вариант продолжения карьеры для него.

– Почему?

– Я очень хорошо отношусь к Слуцкому и Гинеру, уважаю их. Считаю, Слуцкий ведет себя благородно, порядочно после Euro. Работа в клубе и сборной – две совершенно разные вещи. Меня удивляет другое. Почему ни один футбольный чиновник не подал в отставку? Все говорят про Кокорина и Мамаева. Они виноваты, не спорю. Но в большей степени виновата система и чиновники, которые ее охраняют. Однако они почему-то свои посты сохранили, – сказал Селюк.