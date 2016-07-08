Моуринью определился с помощниками в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» закончил формирование своего тренерского штаба на предстоящий сезон. Всего помогать 53-летнему португальцу будут шесть специалистов.

Вторым тренером команды назначен многолетний ассистент Моуринью Руй Фария. Также в тренерский штаб вошли Силвину Лоуру, Рикарду Формозинью, Карлуш Лалин, Эмилио Альварес, а также аналитик Джованни Серра.

Напомним, что бывший второй тренер «МЮ» Райан Гиггз покинул клуб. Он готов начать самостоятельную работу.