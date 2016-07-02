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    Гиггз покинул «Манчестер Юнайтед» после 29 лет, проведенных в клубе

    Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз покинул английский клуб. Отметим, что в качестве футболиста и управленца валлиец провел в стане «красных дьяволов» 29 сезонов.

    «Это важное решение для меня покинуть клуб, который стал моей жизнью с 14 лет. Пришло время для новой главы, и я очень переживаю насчет своего будущего. Я работал в лучшем месте, которое и не мог представить. Спасибо персоналу, болельщикам и всем, кто поддерживал меня. Очень тяжело говорить «до свидания» после стольких проведенных вместе лет», – сказал Гиггз.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    02.07.2016 16:36
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 июля 2016, 19:36

      Удачи !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 2 июля 2016, 18:26

      Надеюсь вернется!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июля 2016, 17:01

      Все когда то заканчивается. Удачи в дальнейшей жизни.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 16:46

      ....по настоящему жаль гигза....моуринье не достоин мю....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      киришанин 2 июля 2016, 16:38

      Моуриньо подслил

      7
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