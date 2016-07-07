«Спартак» опередил «Баварию» в борьбе за Чорлуку

«Бавария» отказалась от покупки защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки по финансовым причинам.

Večernji list сообщает, что «Спартак» готов заплатить за футболиста железнодорожников 11 миллионов евро, тогда как «Бавария» не готова расстаться с такой суммой ради Чорлуки.

«Спартак» остался единственным, кто согласен удовлетворить трансферные требования «Локомотива», и если этот переход не состоится, то Чорлука останется в своем нынешнем клубе. Его действующий контракт рассчитан до 2018 года.

В прошлом сезоне Чорлука сыграл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.