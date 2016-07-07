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«Спартак» опередил «Баварию» в борьбе за Чорлуку

7 июля 2016, 21:29
23

«Бавария» отказалась от покупки защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки по финансовым причинам.

Večernji list сообщает, что «Спартак» готов заплатить за футболиста железнодорожников 11 миллионов евро, тогда как «Бавария» не готова расстаться с такой суммой ради Чорлуки.

«Спартак» остался единственным, кто согласен удовлетворить трансферные требования «Локомотива», и если этот переход не состоится, то Чорлука останется в своем нынешнем клубе. Его действующий контракт рассчитан до 2018 года.

В прошлом сезоне Чорлука сыграл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бавария Чорлука Ведран
Комментарии (23)
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VVM1964
1467916462
СПАРТАК РВЕТ И МЕЧЕТ . ПОХОЖЕ ФЕДУНА ПРОРВАЛО .
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Diman67
1467916507
повезло паровозам. классного игрока оставили! если он не обидится за отказ баварии)
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Мы Русские
1467916591
Не надо! Кутепова в пару с Бокетти! Парень заслужил этот шанс!
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Саня БУБА
1467917058
....вердану здоровья!!!...спартаку успехов!!!....норм защ
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ivanthebest
1467921954
Игрок хороший, но уже 30 лет... За такие деньги можно кого помоложе взять...
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NoN141
1467922305
мда, и это за 30 - летнего. Со спартаком то все понятно. Но я удивлен почему Бавария на этого игрока засмотрелась. - да и еще за такие деньги.
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Павел Амурский
1467922928
Ничего он не опередил, Бавария оказалась умнее.
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arni3
1467924696
Вот и кочуют по рпл всякие вёдра-ны...бабки зарабатывают!
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Joker Loko
1467925587
в тройку лучших защитников ЧР точно входит! 30 лет хуйня для такого защитника!
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АртурZaСМ
1467952337
Он конечно классный деф, но 11 лямов за 30-ти летнего защитника многовато...
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