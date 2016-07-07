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Юран: «Португалия не тянет на золотые медали Евро-2016»

7 июля 2016, 18:29
7

Бывший нападающий «Порту» и «Бенфики» Сергей Юран выразил мнение, что сборная Португалии не заслуживает победы на Евро-2016. Напомним, португальская национальная команда сумела пробиться в финал турнира.

– Роналду после игры сказал, что португальцы заслужили победу на Евро. Не слишком ли смелое заявление?

– С одной стороны, его можно понять. Роналду переполняли эмоции, он поддержал свою сборную, горит желанием стать чемпионом Европы. Но с другой, думаю, Криштиану лукавил. Команда дошла до финала, но по содержанию игры уступает не только Франции и Германии, но и вылетевшей в четвертьфинале прекрасной Италии. Французы и немцы действуют увереннее и стабильнее. Объективно – Португалия не тянет на золотые медали.

– Значит, нужно задавать вопросы по турнирной сетке Евро?

– Считаю, организаторы задумаются и исправят ошибки в будущем. Как можно было свести в одной половине сетки Испанию, Италию, Германию, Францию? Странно. Гранды должны быть поровну разведены. Тогда мы увидим более яркий футбол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Португалия Юран Сергей
Комментарии (7)
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Wiskey
1467906470
Сетка ужасная!
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Антибиотик
1467907305
Абсолютно согласен. В финале мы увидим как Португалию разрывают в клочья)) Ну и конечно же слезы Кристины, куда же без них...
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richi
1467908166
Ну если Португальцы не достойны чемпионства, то они проиграют в финале. А если итальянцы достойны, то они в воскресенье победили бы в финале. Сережа ни когда не отличался логическим мышлением.
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kykyi
1467914135
Поживем, увидим.
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ЖОРРО
1467926603
" Как можно было свести в одной половине сетки Испанию, Италию, Германию, Францию? Странно." В верхней сетки D1,B1 и F1,а в нижней A1,C1 и E1...а кто станет первыми в своих группах это уже вопрос к командам...теоретически всё правильно,а на практике на фига Испания проиграла Хорватам и попала на Италию? И тд))
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Bekkz
1467944265
Юран, ты дурак. Изучи сетку потом пиз....ль. Согласно занятым местам. Дурачишко.
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nik33
1467976781
это наверное второй Бубнов...
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