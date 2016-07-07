Юран: «Португалия не тянет на золотые медали Евро-2016»

Бывший нападающий «Порту» и «Бенфики» Сергей Юран выразил мнение, что сборная Португалии не заслуживает победы на Евро-2016. Напомним, португальская национальная команда сумела пробиться в финал турнира.

– Роналду после игры сказал, что португальцы заслужили победу на Евро. Не слишком ли смелое заявление?

– С одной стороны, его можно понять. Роналду переполняли эмоции, он поддержал свою сборную, горит желанием стать чемпионом Европы. Но с другой, думаю, Криштиану лукавил. Команда дошла до финала, но по содержанию игры уступает не только Франции и Германии, но и вылетевшей в четвертьфинале прекрасной Италии. Французы и немцы действуют увереннее и стабильнее. Объективно – Португалия не тянет на золотые медали.

– Значит, нужно задавать вопросы по турнирной сетке Евро?

– Считаю, организаторы задумаются и исправят ошибки в будущем. Как можно было свести в одной половине сетки Испанию, Италию, Германию, Францию? Странно. Гранды должны быть поровну разведены. Тогда мы увидим более яркий футбол.