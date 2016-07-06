Моуринью: «Мхитарян очень быстро начнет влиять на игру команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своим мнением о полузащитнике Генрихе Мхитаряне, который сегодня официально присоединился к манкунианцам.

«Генрих – очень талантливый игрок, который показал результативную игру как в клубе, так и в сборной. Это действительно командный игрок с высочайшим уровнем мастерства, видения игры и нацеленности на гол.

Я доволен тем, что он выбрал «Юнайтед». Верю, что очень скоро он начнет оказывать влияние на игру команды, потому что его стиль игры очень подходит АПЛ. Все мы ждем начала работы с ним», – сказал Моуринью.