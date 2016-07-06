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    Мамаев удалился из Instagram, Кокорин ограничил доступ к своему аккаунту

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после скандала с отдыхом в Монте-Карло удалил свой аккаунт в сети Instagram. Второй участник веселья, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, ограничил доступ к своей странице в той же социальной сети.

    Напомним, что Кокорин и Мамаев отдыхали в одном из самых известных и дорогих ночных клубов в Монте-Карло, столик в котором стоит около 1 тысячи евро. В сети уже появилось несколько видеороликов с вечеринки, во время которой футболисты купили около 500 бутылок шампанского на сумму около 250 тысяч евро. На одной из записей супруга Мамаева Алана и подруга Кокорина Дарья Валитова танцуют прямо на диванах.

    Позже Кокорин опроверг информацию о том, что он вместе с Мамаевым потратил на шампанское 250 тысяч евро за один вечер. Такой вид отдыха вызвал бурю негодования среди болельщиков, которые остались недовольны провальным выступлением сборной России на Евро-2016. В «Краснодаре» после этого приняли решение перевести Мамаева в молодежный состав.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 09:43
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 июля 2016, 15:44

      поздно уже

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 6 июля 2016, 15:42

      лучше бы удалился и огранил себя в футболе.... игроки среднего пошиба. таких в России тысячи

      1
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      Рейтинг: +7

      blondin86 6 июля 2016, 13:25

      Нашли бля 2 козлов отпущения. Зато все про Мудко забыли и про всю остальную сборную. Остальные видимо не отдыхают так же,а пьют дома беленькую,закусывая огурцом.

      -3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > blondin86 6 июля 2016, 14:09

      ....блондинка, а ты тоже походу - герой инстаграмма???...че, за своих обидно стало, да?

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp > blondin86 6 июля 2016, 15:43

      остальные живут на свои честно заработанные. а эти 2 гандона на что?

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июля 2016, 13:08

      Всё правильно только надо было до ЕВРО это сделать может тогда на футбол времени больше останется.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 июля 2016, 11:50

      Ждем их в одноклассниках или вк.

      0
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 6 июля 2016, 11:40

      Ужас, как же они теперь без инстаграмов и твиттеров?

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 6 июля 2016, 11:28

      на инстаграмме свет клином сошёлся? А контакт, фейсбук, там их нет что ли?

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июля 2016, 11:22

      что вы возмущаетесь. они с горя сами себя оштрафофали аж на 250 тысяч евро

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 11:05

      Больше всего не понравилось не то, как они отдыхали, а их безразличие на поле и в отношении к болельщикам. Очень жаль что мы не проиграли все матчи по 10-0 ибо только тогда у нас бы задумались о футболе всерьёз.Кокорин на поле даже ни разу соперника не обыграл как только к нему подходил соперник он сразу расставался с мячом предпочитая отдать сразу пас.Это говорит о том что он обычный среднестатистический нападающий даже не европейского а именно российского уровня.

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      Рейтинг: +145

      Danjer > Kosmotoga 6 июля 2016, 12:23

      Надо чтоб наши "футболисты",скидывались за каждый пропущенный гол)))))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 6 июля 2016, 11:00

      ....выгонять их сейчас из клубов - ни в коем случае!!!!....им придется выплатить чудовищную неустойку, после чего они смогут безбедно дожить до конца своих дней в монте карло!!! они надуют обиженные губки и их могут прибрать к рукам какие нибудь беспринципные клубы и тренерны (коих у нас великое множество), посадить опять их на нехилый контракт в основу и эти заднеприводные девочки опять окажутся в шоколаде....опять пойдут снимки голышом, вдвоем в одной ванне, в обнимку целующихся в засос, опять будет гей-свадьба в монте карло и 500 бутылок шампусика под гимн россии и т.д.....зачем мы будем им предоставлять такую перспективу для очередной бесовщины???....пусть полируют лавку в молодежке...потеряют квалификацию, денежки закончатся, про них все забудут и они закончат свое бесславное существование официантами в гей-клубе монте карло....вот это и будет то, к чему эти два голубка должны прийти!!!....ведь ребята встречаются уже 4 года (алане приходится делить петю с молодой женой -сашей)....для тех, кто не знает http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html......а вообще то, я зла на них не держу...совет да любовь!!!...только от нашего русского футбола подальше держитесь, голубки!!!!

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Саня БУБА 6 июля 2016, 11:14

      Анекдот про 1:0,это про них.

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