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    В Совфеде предложили платить зарплату футболистам исходя из продажи атрибутики и заполняемости стадионов

    Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил формировать заработную плату игроков, исходя из нескольких факторов, в числе которых – заполняемость стадионов, продажа атрибутики и телетрансляции. Такая идея возникла у него после случая, произошедшего с футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в одном из злачных заведений Монте-Карло.

    Напомним. сегодня в СМИ появилась информация, согласно которой форвард «Зенита» и хавбек «Краснодара» в ночном клубе потратили на шампанское 250 тысяч евро, угощая им всех присутствующих. Впрочем, Кокорин уже опроверг причастность футболистов к оплате счета за спиртные напитки, что подтвердил и хозяин заведения. Напомним, что оба игрока после данного инцидента были переведены в дублирующие составы своих команд.

    «Российские футболисты должны деньги зарабатывать, а не получать – в зависимости от заполняемости стадионов, продажи атрибутики, телетрансляций и так далее. Это прежде всего касается так называемых бюджетных клубов, а также клубов, находящихся на содержании госкомпаний. В конечном счете футболисты играют на наши деньги. Бессмысленно считать, сколько стоят звезды мирового футбола – те же Лионель Месси или Криштиану Роналду – эти деньги, пусть даже баснословные, они зарабатывают сполна, и лишнего цента им никто не заплатит. В результате наказания они попросту уйдут в тень, перестанут «светиться». Нужно коренное реформирование всего нашего футбольного хозяйства», – сказал Клинцевич.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2016 01:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июля 2016, 11:45

      Ну тогда ждите следующее: ограничение показа по т/в матчей зарубежных команд, лимит на продажу атрибутики зарубежных клубов, обязательное посещение матчей отечественных команд учащимися(студенты, школьники, так было с херовыми фильмами и артистами при совке), и все это под соусом патриотизма и поддержки отечественного спорта. Результат будет прямо противоположный, они вообще перестанут играть.
      Не бывает простых решений, когда нужно решить большую проблему.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > kykyi 6 июля 2016, 12:19

      когда школьников водили на фильмы и на стадионы, наши сборные побеждали на всех уровнях, кроме ЧМ. И олимпиаду выиграли и в европе были на ведущих ролях. Да и зарплаты у футболистов были в разы меньше чем сейчас..

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ljrljr0505 6 июля 2016, 12:59

      Была какая никакая система.Я сам в детстве на бокс ходил.Бесплатно.А мои дети ходили уже по2000 в мес.У товарища сын футболом занимается,он задолбался платить.Деньги на развитие детского спорта уходят куда то.И образование туда же.Мои друзья,дети алкоголиков,позаканчивали институты,а сейчас в год 100000.Где взять?Так что и уровень профпригодности падает.Учатся не умные,а богатые

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ljrljr0505 6 июля 2016, 12:59

      Только эти фильмы мало кто смотреть хотел и за пластинками других музыкантов бегали. То есть сами они заработать ничего не могли, были нахлебниками. То же самое предлагают и сей час. Без нормальной конкуренции ничего путного не будет. Без конкуренции(она же естественный отбор) сама жизнь на планете существовала бы в виде одноклеточных бактерий, никто никого бы не жрал и были бы все счастливы, нас с тобой не было бы.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 6 июля 2016, 11:27

      Пусть про депутатеров тоже не забудут и им срезать зп, у них как и футболистов кпд 0

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > olic29ivica 6 июля 2016, 12:47

      КПД у них офигенный.Не зря их называют"взбесившийся принтер"

      -1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 6 июля 2016, 10:21

      Пускай играют за еду!!! И в совете федерации пускай зарплата будет не превышающая мрот. 7500 !!!!!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2016, 09:26

      И в сф платить от уровня жизни Россиян.Поднялись на 1место выше,получите по 1000.А то опускаемся и опускаемся

      6
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 6 июля 2016, 08:33

      Все хотят ничего не делать, а денежки получать. Устают они бедняги два раза в день по 2 часа тренироваться. Так пусть к станку на 8 часов идут или двор подметать и то больше пользы будет!

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 6 июля 2016, 08:30

      СФ решает кому и как формировать зарплату?)))если бы к своим зарплатам они подошли с такой позиции,то поняли бы наверное свою никчемность-с чего будет формироваться ваша зарплата Франц Клинцевич? с посещаемости заседаний совета федерации? или может с продажи атрибутики СФ?)и этот бред во всеуслышание вещают на всю страну люди,которых поставили управлять страной

      2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 > kupryaev 6 июля 2016, 08:34

      Хочешь сказать пусть всё и дальше продолжается?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Пельш 1 6 июля 2016, 09:23

      Сама система сгнила,рука руку моет.Ничего не сделать без перемен везде

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Пельш 1 14 июля 2016, 03:06

      да нет ,конечно,но не такими же бредовыми способами- вообще то по правилам УЕФА нельзя государству вмешиваться в работу футбольных федераций и слова Клинцевича означают только одно и что они означают для человека способного мыслить не загадка

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 июля 2016, 08:27

      Как в танцах на ТНТ, в конце каждой недели смс голосование, которое будет определять сколько заработает игрок за эту неделю, в зависимости от его КПД. Лучшему игроку команды бонус и уважение, худшему штраф и пинка под зад.

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      Рейтинг: +185

      Shinra 6 июля 2016, 08:17

      С смс-голосования пусть на зарплату себе собирают. Ну и ежемесячно выплачивать МРОТ - и хватит с них.

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 6 июля 2016, 07:58

      Ничего, ничего, пошумим, поговорить и забудется...

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 июля 2016, 07:07

      Самый дешевый билет должен быть 500 рублей.

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