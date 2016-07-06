Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Митрофанов: «Штраф Кокорина будет действительно ощутим»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что штраф форварда Александра Кокорина за поведение в ночном клубе в Монте-Карло будет действительно весомым. Игрок понесет наказание за то, что в одном из злачных заведений он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым угостил всех желающих шампанским на сумму 250 тысяч евро. Отметим, что сам 25-летний нападающий опроверг свою причастность

    «В настоящий момент Кокорин переведен в «Зенит-2» на неопределенный срок. Решение будем принимать в зависимости от всех обстоятельств инцидента, о котором мы, к сожалению, говорим.

    Штраф будет действительно ощутим. Он предусмотрен в положении о премировании и дисциплинарных взысканиях в отношении нашего клуба. Эти штрафы рассчитаны таким образом, чтобы даже высокооплачиваемые игроки чувствовали меру ответственности», – сказал Митрофанов.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 11:38

      Лишить бы его 2-3 годовых зарплат,вот тогда бы понял всё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 6 июля 2016, 09:26

      30 сребреников?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 6 июля 2016, 08:02

      Вообще выходит, что одна бутылка шампуня 35к рублей там стоит. Как средняя месячная зарплата по стране. Неплохо бы погуглить, правда ли там такой ценник, или журналисты перегнули палку(но скорее первое, конечно).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 6 июля 2016, 06:57

      По поводу денег какая разница 50-250 или 1 млн. без разницы вообще это их деньги они их не украли а заработали, но вот то что в голове мозгов мало мало это факт.

      Сами выкладывают в сеть фото на которых три темы либо ресторан, либо самолёт, либо отель хорошо что машины перестали фоткать т.е. кроме бабла удивить нечем да и жизнь какая то ограниченная получается.

      Конечно Алана Мамаева вам скажет накаченными губами вы мне завидуете её можно понять да и многих других жён игрочишек наших которые сначала бегали за олигархами, потом за звёздами шоу-биза(но те ЭДИКИ как правело), теперь футболёры(поле не паханное) что самое интересное все эти девушки как на одно лицо как будто из одного клуба вытащили, не удивлюсь если немного подзабытый Петя Л. за этим стоит)))))))))) только после истории Шунина, Кержакова и тд. слабо верится в искренность этих отношений, но им жить, а по поводу бабла всё таки это их дело надо этим двум Малиновые пиджаки подарить)))))).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs > o33uk 6 июля 2016, 08:07

      Штраф это мягкое наказание, надо как в СССР, когда всю сборную команду могли отправить в самые отдаленные уголки страны играть, хороший футболист и там себя проявит.
      Зенит-2, молодежная команда Краснодара - да лучше в аренду на год в клубы второго дивизиона без изменения зарплаты, тогда бы мы поняли из какого они теста. Если хотят играть, то вытащат свои клубы в первый дивизион, а если нет, то имея деньги и там будут пешком ходить как на Евро.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > o33uk 6 июля 2016, 09:03

      Соглашусь с тобой! Какая разница сколько они пропили и прогуляли?! Это система виновата!! З/П измеряется миллионами евро..ну за что??!!! А уж если подписали, то они имеют право распоряжаться своими деньгами как хотят. Или вы думаете, что человек, который получает такие деньги будет покупать советское шампанское за 100руб?!))) Не надо считать чужие деньги, граждане) Если б они за счет РФС гуляли, то я согласен, наказать...а так, пусть гуляют раз есть на что)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mig28 6 июля 2016, 09:54

      За счёт РФС гуляют другие)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 6 июля 2016, 09:55

      Самые крепкие браки-по расчету,факт

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Nayturs 6 июля 2016, 09:57

      Можно ещё сажать,как в Сев.Корее,но что то успехов у них не видно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > андрей андреев 6 июля 2016, 12:42

      Кержакову расскажи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 6 июля 2016, 15:24

      Я к тому,что никто не хочет замуж за сантехника,а за футболиста все.70%чиновников,которые приехали из Питера в Москву,развелись и женились на помоложе.Но мне пофигу,я свою жену люблю,бедную)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      absurd9 6 июля 2016, 04:39

      Да что это изменит???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      Danjer 6 июля 2016, 02:53

      А многие люди копейку бережут и пашут сутками на работе,как кони,чтоб прокормить семью,а эти шампанским за 17,5 млн.р. раскидываются,при всем при этом играть ни х** не умеют!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 6 июля 2016, 01:54

      Пиздёж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 6 июля 2016, 01:32

      Ощутим, это сколько?Ты в цифрах скажи.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11