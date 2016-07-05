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    Митрофанов: «Кокорин и Мамаев нанесли ущерб репутации всего российского футбола»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил, что нападающий Александр Кокорин будет оштрафован и переведен во вторую команду в связи со своим поведением в одном из ночных клубов Монте-Карло, где он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым потратил 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

    «Футбольный клуб «Зенит» выражает крайнее разочарование в связи с инцидентом с участием нашего игрока Александра Кокорина. К сожалению, российские футболисты часто попадают в скандальные ситуации из-за отсутствия чувства меры и культуры поведения в публичных местах. Мы проводим собственное расследование данного эпизода. Учитывая нанесенный всему российскому футболу репутационный ущерб, клуб принял решение о переводе Кокорина в «Зенит-2» и наложении на него крупного денежного штрафа», – сказал Митрофанов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.07.2016 21:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +577

      yurdin 6 июля 2016, 08:24

      Давно пора вернуть Динамо деньги уплаченные в качестве штрафа за скандирование "Саша Кокорин- конченный мудак" и в дальнейшем за подобное в адрес его и Мамаева не прибегать к санкциям.

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 6 июля 2016, 05:32

      какая репутация ? мммммм? откуда у наших футболёров репутация появилась?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июля 2016, 03:07

      Ну и что? Он этот штраф возместит первой-же передачей, ведь у них там в контрактах положены офигенные премии за любое прикасание к мячу в оф.матче, да что говорить, если даже за поражения им полагается премия, как на Евро 2016 например

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 6 июля 2016, 00:15

      А у российского футбола разве есть репутация, которой можно нанести ущерб?

      3
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 6 июля 2016, 00:14

      Зарплаты , зарплаты надо резать ... не 4 ляма платить, а раз в 10 смело резать а то и в 100 раз и это всё равно офигеенные зарплаты будот то - это очень хорошие деньги !!! А если наши "звязды" не станут биться за эти деньги, то другие будут и с большей отдачей чем они за свои миллионы евро!!! А то что они показали на евро, этому зброду вообще нефиг платить!!!

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 23:53

      .....репутационный ущерб был нанесен ранее 4 года назад....весьма занимательное рандеву: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html.....и они так долго это скрывали....зачем???

      0
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      Рейтинг: +124

      1cent 5 июля 2016, 22:08

      вспомнил старый анекдот про газовиков ключевая фраза типа""рубить? нет, сосать- денег завались"ну дак вот если эти европейские твари готовы на халяву под гимн пить шампань, то я не буду возражать если они под тот же гимн сука будут сосать, и мне совершенно до пизды кто будет оплачивать коллективный европейский миньет

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      Рейтинг: +58

      JokUr > 1cent 5 июля 2016, 22:10

      Наболело =0

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 22:02

      .....митрофанов мужик!!!!...респект и уважуха!!!!

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