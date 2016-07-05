Митрофанов: «Кокорин и Мамаев нанесли ущерб репутации всего российского футбола»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил, что нападающий Александр Кокорин будет оштрафован и переведен во вторую команду в связи со своим поведением в одном из ночных клубов Монте-Карло, где он на пару с партнером по сборной России Павлом Мамаевым потратил 250 тысяч евро на шампанское, угощая им всех присутствующих.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает крайнее разочарование в связи с инцидентом с участием нашего игрока Александра Кокорина. К сожалению, российские футболисты часто попадают в скандальные ситуации из-за отсутствия чувства меры и культуры поведения в публичных местах. Мы проводим собственное расследование данного эпизода. Учитывая нанесенный всему российскому футболу репутационный ущерб, клуб принял решение о переводе Кокорина в «Зенит-2» и наложении на него крупного денежного штрафа», – сказал Митрофанов.