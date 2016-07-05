ESPN: Лассана Диарра станет игроком «Спартака»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра станет игроком «Спартака», о чем сообщил журналист ESPN Джонатан Джонсон. При этом красно-белые пообещали выплатить задолженность французского футболиста перед «Локомотивом».

Напомним, что ранее спортивный арбитражный суд Лозанны обязал Диарра заплатить неустойку «Локомотиву» за односторонний разрыв контракта в 2014 году.



«Очень обидно, но, видимо, возрождение Лассана Диарра в чемпионате Франции не продлилось даже года. Он станет игроком «Спартака», – написал Джонсон.