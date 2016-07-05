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ESPN: Лассана Диарра станет игроком «Спартака»

5 июля 2016, 11:08
21

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра станет игроком «Спартака», о чем сообщил журналист ESPN Джонатан Джонсон. При этом красно-белые пообещали выплатить задолженность французского футболиста перед «Локомотивом».

Напомним, что ранее спортивный арбитражный суд Лозанны обязал Диарра заплатить неустойку «Локомотиву» за односторонний разрыв контракта в 2014 году.

«Очень обидно, но, видимо, возрождение Лассана Диарра в чемпионате Франции не продлилось даже года. Он станет игроком «Спартака», – написал Джонсон.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Локомотив Марсель Диарра Лассана
Комментарии (21)
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dmitri80
1467706649
Человек явно не хочет играть в России. Зачем таких набирать?
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Kulimen
1467706799
Видимо только в России готовы такую зарплату ему платить, да еще его долги оплатить. Неустойку Локомотиву заплатят, годик не напрягаясь поиграет, заработает и уедет дальше.
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KELT88
1467707290
Идиотизм...
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ZhenjaSAB
1467707980
Категорически против подобного "усиления"....
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mahb9ik
1467708183
да уж часто замечаю что в нашей стране не любят учится на ошибках ни на своих, ни на чужих
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altezzik
1467708996
Его вообще пускать не надо в страну больше. Внести в черный список. Пусть долг отдаст сначала.
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Red Men
1467709319
Мне кажется это последний шанс Диарра! Да, как бы он не хотел возвращаться в Россию, но учитывая его возраст и сумму задолженности перед Локо..... А ниже своего уровня он точно играть не будет! Ведь он ещё хочет играть, а Спартак я так понял на него рассчитывает максимум на 1-1,5 года.
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zadira56
1467711045
Вычеркиваем Спартак из претендентов на место в 5-ке) Спасибо,повеселили)))
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Саня БУБА
1467711780
.....диарра - лучший игрок в рпфл на сегодня....в этом сезоне цска слабее на мусу, а зенит на халка.....предположу что чемпионом станет спартак!!!!
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REDWHITE_
1467712695
бред от бомжатника
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