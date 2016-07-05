Бабаев: «У нас нет альтернативы Игнашевичу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб сделал правильно, продлив контракт с Сергеем Игнашевичем до окончания сезона-2016/17.



«Сергей вернулся в клуб после краткосрочного отпуска. Мы буквально сразу же встретились, в течение 10 минут все обсудили и подписали контракт. Мы рады, что Сергей продолжит защищать цвета ЦСКА. Это один из наших самых опытных и по-настоящему «армейских» футболистов. Выиграл несколько чемпионств, является одним из лидеров по количеству матчей. Как показывает время, особой альтернативы ему нет. В сборной он также пока незаменим, отдает там все силы. Молодым есть чему поучиться у Игнашевича», — подчеркнул Бабаев.