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Бабаев: «У нас нет альтернативы Игнашевичу»

5 июля 2016, 07:45
14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что клуб сделал правильно, продлив контракт с Сергеем Игнашевичем до окончания сезона-2016/17.

«Сергей вернулся в клуб после краткосрочного отпуска. Мы буквально сразу же встретились, в течение 10 минут все обсудили и подписали контракт. Мы рады, что Сергей продолжит защищать цвета ЦСКА. Это один из наших самых опытных и по-настоящему «армейских» футболистов. Выиграл несколько чемпионств, является одним из лидеров по количеству матчей. Как показывает время, особой альтернативы ему нет. В сборной он также пока незаменим, отдает там все силы. Молодым есть чему поучиться у Игнашевича», — подчеркнул Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Бабаев Роман
Комментарии (14)
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ДАША Д
1467694526
Игнашевич, Березуцкие, Акинфеев - неприкосновенны.
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sergan113
1467697124
в цска пусть еще по пылит.а вот в сборной уже делать нечего.
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iuda
1467700064
Его и вынесут с поля в последний путь
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nemolod
1467701342
Никто и не спорит,что он опытный футболист,только в ведущих европейских командах не принято иметь незаменимых-всегда есть практически равноценная замена! А у вас в дубле защитники по много лет парятся,а все никак не могут попасть в основу и причины тут две: либо футболисты никакие либо тренеры не те!
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АлёшкА91
1467703464
Будет до ста лет играть
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Muhametshin
1467714194
Чемпионы России? мы уже на евро увидели какие опытные у нас игроки и чего Цска на самом деле стоит а точнее не стоит и ломанного гроша за такую игру .
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Саня БУБА
1467714708
.....конееечно!!!...они так обрааадовались, что подписали священную корову!!!...после евро же на нее начали охоту реал и псж!!!...а она, бедная, в припрыжку прибежала в цска, пока есть возможность подписать контракт.....клоуны!!!!
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Обер-КанцлерЪ
1467715320
Ни одного отбора в 3 матчах на Евро! Суперзащитник! Ему нет альтернативы ни в клубе, ни в сборной!
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yorgenbarenz
1467717726
Заклинания читают....Незаменимый....Любого с дубля выпускай на замену и не заметите,как через 10 игр у молодого ттд станут сопоставимыми с незаменимым.Дуру гонят.
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Diesel133
1467730976
нет альтернативы 37-летнему защитнику? Тогда все очень плохо..
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