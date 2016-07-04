«Монако» подтвердил, что ЦСКА интересуется Траоре

Нападающий «Монако» Ласина Траоре попал в сферу интересов ЦСКА. Эту информацию подтвердила пресс-служба монегасков.

«Я знаю, что ЦСКА связывался с нами относительно Траоре, но не могу сказать, оформлена ли сделка официально», – сказал представитель пресс-службы «Монако».

Ране сообщалось, что московский клуб намерен арендовать Траоре на один сезон. По словам агента игрока Дмитрия Селюка, футболист близок к уходу из клуба, и переход в РФПЛ является одним из возможных вариантов.

Напомним, что Траоре уже имеет выступления в России: он играл в «Кубани» и «Анжи».