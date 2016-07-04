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«Монако» подтвердил, что ЦСКА интересуется Траоре

4 июля 2016, 23:50
5

Нападающий «Монако» Ласина Траоре попал в сферу интересов ЦСКА. Эту информацию подтвердила пресс-служба монегасков.

«Я знаю, что ЦСКА связывался с нами относительно Траоре, но не могу сказать, оформлена ли сделка официально», – сказал представитель пресс-службы «Монако».

Ране сообщалось, что московский клуб намерен арендовать Траоре на один сезон. По словам агента игрока Дмитрия Селюка, футболист близок к уходу из клуба, и переход в РФПЛ является одним из возможных вариантов.

Напомним, что Траоре уже имеет выступления в России: он играл в «Кубани» и «Анжи».

Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Траоре Ласина
Комментарии (5)
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VITPO
1467679374
В Кубани неплохо смотрелся,когда не ленился.
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Simbirsk
1467692905
Вариант с арендой еще куда не шло. А подписывать на контракт не стоит
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ufos73
1467694143
Год, два и Нигер свалит, не хочет он новую команду строить, это видно
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сергей тимошенко
1467698138
по моему он уже наигрался в футбол! еще года 2 назад!
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shurik45
1467729198
нах не нужен такой кадр
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