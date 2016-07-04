Луческу ждет в «Зените» Ракицкого

Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу намерен пригласить защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины 26-летнего Ярослава Ракицкого.

«Луческу уже назвал руководству «Зенита» несколько фамилий игроков, которых он хотел бы видеть в команде, среди них числится и Ярослав Ракицкий. В «Зените» считают, что украинский защитник является отличным вариантом для команды, так как обладает хорошим набором профессиональных качеств, а также ему не потребуется много времени на адаптацию. Немаловажным является и то, что Ракицкий на протяжение почти семи лет работал под руководством Луческу в «Шахтере», а, следовательно, не возникнет проблем во взаимопонимании между игроком и тренером.

Ракицкий не прочь переехать в Россию и выступать за «Зенит» под руководством хорошо знакомого ему тренера, однако губить карьеру в сборной футболист тоже не хочет. Переезд в Россию может серьезно осложнить жизнь украинскому защитнику. Поэтому здесь многое будет зависеть от того, какое решение он в итоге примет», – рассказал источник в петербургском клубе.

Напомним, что Ярослав Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года. Всего за донецкий клуб защитник провел 244 матча в различных турнирах, забил 12 мячей и отдал 22 голевые передачи.