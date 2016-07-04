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Луческу ждет в «Зените» Ракицкого

4 июля 2016, 16:15
7

Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу намерен пригласить защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины 26-летнего Ярослава Ракицкого.

«Луческу уже назвал руководству «Зенита» несколько фамилий игроков, которых он хотел бы видеть в команде, среди них числится и Ярослав Ракицкий. В «Зените» считают, что украинский защитник является отличным вариантом для команды, так как обладает хорошим набором профессиональных качеств, а также ему не потребуется много времени на адаптацию. Немаловажным является и то, что Ракицкий на протяжение почти семи лет работал под руководством Луческу в «Шахтере», а, следовательно, не возникнет проблем во взаимопонимании между игроком и тренером.

Ракицкий не прочь переехать в Россию и выступать за «Зенит» под руководством хорошо знакомого ему тренера, однако губить карьеру в сборной футболист тоже не хочет. Переезд в Россию может серьезно осложнить жизнь украинскому защитнику. Поэтому здесь многое будет зависеть от того, какое решение он в итоге примет», – рассказал источник в петербургском клубе.

Напомним, что Ярослав Ракицкий выступает за «Шахтер» с 2009 года. Всего за донецкий клуб защитник провел 244 матча в различных турнирах, забил 12 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Трансферы Зенит Шахтер Ракицкий Ярослав Луческу Мирча
Комментарии (7)
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AlmazZz93
1467641339
Спорт вне политики , ага
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кошмарик
1467644157
только Тимощук аполитичен!!!!
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Обер-КанцлерЪ
1467650471
Хохлов только не хватало! Уж лучше бразильца какого-нибудь пусть привозит!
Ответить
jet andy
1467655902
Если он не сочувствующий правосекам, то почему бы и нет.
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Djazzz
1467656157
Ракицкий лишним в Зените не будет
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neveldomha
1467700377
Только женку свою атошную с собой не тащит. Нечего ей тут делать.
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