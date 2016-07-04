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    Жемалетдинов: «Я перешел в великий клуб – «Рубин»

    Новичок «Рубина» Рифат Жемалетдинов прокомментировал свой переход в стан казанского клуба из «Локомотива».

    «Рад, что перешел в такой великий клуб, как «Рубин». Надеюсь, помогу команде. Когда приходишь в новый клуб, на тебя возлагают большие надежды, поэтому нужно доказывать и стараться. Я уже успел провести тренировку с новой командой. Мне очень понравилось, тренировки здесь очень интересные. Была неплохая нагрузка. Хави Грасия – очень квалифицированный тренер. Он меня поприветствовал, сказал, что надеется на меня, я пообещал стараться», — сказал Жемалетдинов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    04.07.2016 10:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 июля 2016, 22:56

      интересно, а в чем величие великого клуба? и по каким меркам он велик. Может речь идет о Барселоне, или Реале, а Может это старая сеньора? Или Бавария? Да, молодой человек, какие у вас амбиции не в пример годам и поступкам.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > ljrljr0505 5 июля 2016, 07:30

      Может потому что Барсу в своё время обыгрывали

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 4 июля 2016, 20:02

      Балбес ты, Рифат, но ты сам выбрал свою судьбу...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 4 июля 2016, 19:12

      Домой можешь не возвращаться)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 июля 2016, 19:06

      Ну всем успел подлизнуть! )

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 4 июля 2016, 18:21

      Успехов ! Надеюсь что получится хороший игрок !

      -2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 июля 2016, 14:15

      о да! великий!

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      Рейтинг: +17

      kuza@1986 4 июля 2016, 12:34

      предатель!!!

      6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > kuza@1986 5 июля 2016, 10:40

      ...сынок,не надо волну поднимать--это футбол и любой футболист страны вправе выбирать себе клуб.

      -1
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