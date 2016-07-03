Морель может продолжить карьеру в «Лацио»

Защитник «Лиона» Жереми Морель может сменить клубную прописку и перебраться на Апеннины.

Как сообщает источник, в услугах 32-летнего игрока заинтересован будущий главный тренер «Лацио» Марсело Бьелса. Напомним, что аргентинский специалист знаком с футболистом по совместной работе в «Марселе».

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Морель принял участие в 31-м поединке, отметившись одной результативной передачей и заработав три желтые карточки. Его действующее соглашение с «ткачами» рассчитано до 2018-го года.