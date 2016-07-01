«Мордовия» задолжала зарплату игрокам за три месяца

Бывший футболист «Мордовии» Антон Бобер поделился информацией о том, как клуб решает вопросы с выплатой финансовых задолженностей перед своими сотрудниками.

«На данный момент «Мордовия» должна футболистам зарплату за трехмесячный период прошлого года. Сам клуб ничего не говорит. Некоторые ребята пытаются решить вопрос через юрисдикционный орган РФС, кто-то еще ждет. Если ничего не изменится, то будет подано заявление о невыплатах.

Пока еще ждем, что что-то изменится, все-таки скоро стартует чемпионат и «Мордовии» нужно как-то заявлять людей. Но если ничего не изменится, то я тоже буду подавать заявление», – рассказал Бобер.