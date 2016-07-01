Бато подписал полноценный контракт с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» заключил контракт с тринидадским защитником Шелдоном Бато.

«Минувший сезон «Крылья» провели на хорошем уровне. Я думаю, мы можем быть довольны результатом. Нужно двигаться дальше – нам предстоит много работы для движения вперед. В «Крыльях» меня все устраивает – я рад быть частью этой команды. Самара – прекрасный город с замечательными болельщиками», – сказал Шелдон Бато после подписания всех бумаг на клубной базе.

25-летний Бато был арендован «Крыльями» у бельгийского «Мехелена» в августе прошлого года и дебютировал за самарцев в матче против питерского «Зенита» (1:3). Защитник, выступающий также за сборную Тринидада и Тобаго, провел за «Крылья» 19 матчей.