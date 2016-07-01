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    Митрофанов: «В «Зените» Халк стал звездой мирового уровня, с точки зрения звездности мы не найдем ему замену»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов поделился мнением об уходе нападающего сине-бело-голубых Халка в китайский клуб «Шанхай Теллэйс».

    – Понятно, что играет не один Халка, а вся команда, но понятно и то, что его роль была весома. Существуют вещи, которые вообще трудно подсчитать. Например, увеличение количества болельщиков по подсчетам произошло с 12 до 15 миллионов. «Зенит» остается самой популярной командой страны. Но у нас нет переживаний, что уход Халка как-то негативно повлияет на бренд клуба. Хотя нужно учитывать, что не только Халк многое дал «Зениту», но и «Зениту» ему. Он у нас стал звездой мирового уровня.

    – Будете искать нового Халка?

    – Нам предстоит найти ему замену. Мы сейчас обсуждаем ряд кандидатур со спортивным департаментом и главным тренером. Наверное, мы не найдем ему замену с точки зрения звездности игрока, но со спортивной точки зрения мы замену ему, конечно, найдет. Удерживать игрока силой было неразумно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.07.2016 00:32
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Zmeu' 1 июля 2016, 11:23

      Короче бегут игроки хорошие из России! Чемпионат превратится в унылое ..овно.А жаль.Это потеря не только для Зенита а вообще для чемпионата.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июля 2016, 09:41

      На ветке рядом он говорил,что замену нашли ещё зимой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 июля 2016, 08:43

      Ахаха!
      Митрофанов жжот!

      1
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      Рейтинг: +57

      Kos77 1 июля 2016, 07:34

      Митрофан такой милый)))
      Хулька даже в сборную перестал попадать))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +14

      MastaRave > Kos77 1 июля 2016, 14:22

      он был на копа америка

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 1 июля 2016, 06:46

      своих надо ростить! а не халков покупать..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июля 2016, 06:09

      Халк благодаря"Зениту" стал "звездой"? Бред сивой кобылы! Он в "Порту" стал известен на весь мир как игрок высочайшего класса! И показатели у него там были не хуже, чем в Питере! И чем это в 2008-2012 годах г-н Митрофанов занимался, непонятно... Ну если только репетировал роль Митрофанушки из "Недоросля" Фонвизина? Тогда получилось! Браво! Можно вызывать на бис!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 1 июля 2016, 07:42

      Всё верно! Митрофанову необходимо напомнить, что в Порту
      Халк вместе с Фалькао творили чудеса на поле. Это Халк,
      как игрок мирового класса, вытащил Зенит на высокий
      уровень.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vladimir-7 1 июля 2016, 10:36

      А потом сам Зенит медленно и верно покатился в попу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > vladimir-7 1 июля 2016, 11:57

      Ахахах,у Зенита уже была история до него,а Халком в Порту никто не интересовался.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2016, 00:59

      митрофанушка простофилюшка больше нечего и сказать вот такие мутаты в Зените занимают посты

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 июля 2016, 00:55

      Как всегда, неоправданные зеньковские понты...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 1 июля 2016, 00:50

      Чего?"Звездой мирового уровня"?Митрофан,ты что курил?

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ZENIT GOAL 1 июля 2016, 01:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ненавидишь всё зенитовское, а?

      Надо же, форварда сборной Бразилии назвали звездой мирового уровня -- не удивительно, как ты взвился. Как ты вообще выжил после этих слов?

      Предложи новый закон, чтобы всех игроков Зенита не смели называть сильными футболистами. Наверняка найдёшь пещерных долбостуков, которые тебя поддержат.

      -5
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ФК Зенит всея Руси 18 июля 2016, 01:22

      Слушай,проводница переодетая,сгинь!Не тебе рассуждать о чём-либо зенитовском!

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