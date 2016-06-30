Калитвинцев: «Качество футбола в матче с «Лудогорцем» могло бы быть повыше»

Главный тренер столичного «Динамо» Юрий Калитвинцев остался доволен итогами контрольного матча с болгарским «Лудогорцем», который закончился со счетом 1:1.

«Получился очень хороший спарринг, который дал нам богатую пищу для размышлений. Не в обиду командам ФНЛ будет сказано, но сегодня мы встречались с соперником более высокого уровня.

Это был тест нашей игры в обороне против очень хорошей атаки. Я остался доволен тем, как ребята выполняли установку на матч, игровой дисциплиной, а вот качество футбола могло бы быть повыше.

Видим недостатки, работаем над их исправлением. Время до начала чемпионата еще есть, хотя его уже не так много. По итогам сбора в Германии я бы поставил футболистам за работу пятерку, а за качество игры в контрольных встречах – четыре с минусом», – отметил Калитвинцев.