Агент: «На данный момент Думбия является футболистом «Ромы»

Агент форварда «Ромы» Сейду Думбия, известного по выступлению за ЦСКА, не торопится комментировать возможные варианты продолжения карьеры ивуарийца.

«Сейду покинет «Рому»? Мы изучаем все возможные варианты. На данный момент он является футболистом «Ромы». Остальное я не буду комментировать.

Слухи о «Базеле»? Посмотрим, что произойдет», – приводит слова Жан-Бернарда Бейтризона Roma Press.

Ранее появилась информация, что «Базель» готов взять в аренду 28-летнего футболиста за 2 миллиона евро.