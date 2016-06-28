В «Челси» готовы начать переговоры о покупке Мораты

Руководство «Челси» обратило внимание на форварда «Реала» Альваро Морату. Он в ходит в приоритетные трансферные цели клуба на ближайшее окно. В ближайшее время стороны вступят в переговоры. На данный момент никаких подробностей сделки не сообщается.

23-летний нападающий провел два последних сезона в «Ювентусе», но в июне вернулся в «Реал», так как мадридский клуб воспользовался правом выкупа футболиста, прописанным в контракте игрока. В прошедшем сезоне Мората провел в составе туринского клуба 47 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

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