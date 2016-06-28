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    Капаррос заменит Дель Боске в сборной Испании

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске после восьми лет работы покинет свой пост. Если это произойдет, то он вообще может завершить тренерскую карьеру.

    Наиболее вероятным кандидатом на его замену является Хоакин Капаррос, ранее работавший в «Атлетике», «Вильярреале», «Севилье», «Депортиво», «Леванте» и «Мальорке». Стоит отметить, что сам Дель Боске недавно заявил, что обсудит свое будущее с руководством Федерации футбола Испании в ближайшее время.

    Напомним, что Испания вылетела из Евро-2016 после поражения в матче 1/8 финала со сборной Италии (0:2).

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    Источник: AS

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    28.06.2016 08:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 июня 2016, 10:22

      Замедленный повтор ушел...

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 28 июня 2016, 09:17

      Дель Боске свое дело в сборной уже сделал.Удачи ему в дальнейшем! И удачи новому тренеру,непростая его ждет задача.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 28 июня 2016, 09:11

      Давно пора, еще после ЧМ 2014 надо было отправить в отставку, схема и тактика его уже устарели! Нужна свежая кровь! Нужен эмоциональный тренер, чтоб рвал, кричал минимум как КОНТЕ!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 28 июня 2016, 08:41

      Зря так поступают со стариком.Он ещё не ушёл,а на его место уже слетаются грифы.Прекрасный тренер.Нам бы его.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > yorgenbarenz 28 июня 2016, 09:09

      кто прекрасный он давно уже себя изжил зачем было брать Адуриса или Педро когда в Испании полно игроков и получше Коке например так и просидел веь чемпионат на лавке Торреса не взял он только разыгрался в конце сезона Мората еще сырой вообщем промахи тренера видны не вооруженным взглядом Хесе Карвахаль они тоже не играли Почему!?

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Garrincha58 28 июня 2016, 09:40

      Карвахаль получил травму перед ЧЕ, так бы играл он, а не "невнятный" Хуанфран

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