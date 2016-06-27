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Измайлов будет выступать в чемпионате России

27 июня 2016, 15:40
14

Бывший полузащитник «Порту» Марат Измайлов в новом сезоне будет выступать за клуб из российской Премьер-лиги. Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Паулу Барбоза.

«Измайлов будет играть в РФПЛ. В ближайшее время он приступит к работе с новым клубом. Марат находится в хорошей форме, тренируется и готов играть. Думаю, через неделю все станет известно», – заявил агент.

Напомним, что последним клубом Измайлова в России был «Краснодар», за который он выступал в сезоне-2014/15.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Измайлов Марат
Комментарии (14)
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triton004
1467031313
В ЦСКА
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Maxim Nik
1467032086
Интересно за какой клуб?
Ответить
алекс88
1467032961
Крылья или томь
Ответить
Etiainen
1467033168
в Локо, карьеру завершать)
Ответить
Pablo Aimar
1467035603
Урал?
Ответить
persuha
1467035934
В Рубин наверное
Ответить
Snerg
1467036378
в зенит вместо халка)) достойная замена)
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Dammit
1467036771
Эх, в "Локо" бы..Но, как всегда - не выйдет.
Ответить
Диктор
1467036978
33 года уже-думаю клуб средней руки только возьмет.
Ответить
zra78
1467039224
Дамой давай!
Ответить
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