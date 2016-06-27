Измайлов будет выступать в чемпионате России

Бывший полузащитник «Порту» Марат Измайлов в новом сезоне будет выступать за клуб из российской Премьер-лиги. Об этом сообщил агент 33-летнего футболиста Паулу Барбоза.

«Измайлов будет играть в РФПЛ. В ближайшее время он приступит к работе с новым клубом. Марат находится в хорошей форме, тренируется и готов играть. Думаю, через неделю все станет известно», – заявил агент.

Напомним, что последним клубом Измайлова в России был «Краснодар», за который он выступал в сезоне-2014/15.

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